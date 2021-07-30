Новые правила пересечения КПВВ и границы начнут действовать с 5 августа

Новые правила въезда через государственную границу Украины и КПВВ на Донбассе начнут действовать с 5 августа. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».



Он уточнил, что принятое Кабинетом министров постановление было опубликовано вчера, 29 июля, и вступит в силу через 7 дней — 5 августа.



Главный санитарный врач напомнил основные нововведения при пересечении границы.



Так, иностранцам нужно будет обязательно иметь страховой полис на случай заболевания коронеаврусом и один из этих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, которые ВОЗ позволила использовать в чрезвычайных ситуациях.

Если документа, который подтверждает полный курс вакцинации, нет, то иностранец должен установить приложение «Вдома» и пойти на самоизоляцию через 72 часа. Если в течение этих 72 часов он сдаст негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, то активировать приложение и уходить на самоизоляцию не нужно.



Украинцам, которые возвращаются в Украину, для беспрепятственного пересечения границы будет необходим один из двух документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19 вакцинами, которые ВОЗ позволила использовать в чрезвычайных ситуациях;

справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19.

Для всех невакцинированных украинцев или иностранцев, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более 7 дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.



Кроме того, постановление правительства возвращает необходимость обязательной сдачи экспресс-теста на антиген коронавируса при въезде через КПВВ в Донецкой и Луганской областях.



Делать экспресс-тест не нужно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.