Минздрав анонсировал продление карантина в Украине

Карантин в Украине будет продлен, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.



«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», — сказал Кузин в эфире телеканала «1+1».



По его словам, есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, отметил Кузин.



На какой срок будет продлен карантин, главный санитарный врач не уточнил.



В июне Кабинет министров продлил действие карантина до 31 августа.