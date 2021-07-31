Неделя на КПВВ: В Станице Луганской пассажиропоток вырос на 15%

На текущей неделе через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 24 тысяч человек. Большинство – через КПВВ «Станица Луганская», где наблюдается увеличение пассажиропотока, сообщает Госпогранслужба Украины.



Как отмечается, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8:00 до 16:00, однако боевики блокируют их работу, и фактический пропуск осуществляется только в двух КПВВ. Дважды в неделю незаконные вооруженные формирования открывают движение через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине.



За неделю через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 593 человека и 73 автомобиля, в направлении контролируемой Украиной территории пропустили 569 человек и 81 автомобиль.



В ГПСУ сообщают, что в КПВВ «Станица Луганская» за текущую неделю пассажиропоток увеличился на 15%. Всего в этом пешеходном КПВВ украинские пограничники оформили для выхода на временно неподконтрольную территорию 12 135 человек, и 11 425 человек – на вход на контролируемую территорию.



Группировки «Л-ДНР» оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».



Кроме того, боевики не пропустили через свои блокпосты пять человек. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

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