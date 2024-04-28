Всего за сутки оккупанты 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки атаковали три района Донецкой области, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Впоследствии ударов оккупантов есть пострадавшие и повреждены дома. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе сейчас следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде 2 человека ранены в Красногоровке, обстреляны Екатериновка и Константиновка. Под огнем окрестности Гродовской громады.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполевка, Заречное и Озерное, в Константиновской громаде — Ступочки, Предтечино, Марково, Красное и Николаевка.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что в результате атак Донечины двое гражданских получили ранения.