За субботу штаб ООС зафиксировал 7 нарушений режима тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 31 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции неподалеку Водяного на Приазовье из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Также НВФ вели огонь в направлении поселков Шумы и Новолуганское, использовались станковые противотанковые и подствольные гранатометы.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.



«В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести», – говорится в сообщении.



По состоянию на 7:00 утра 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Авдеевки НВФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



Группировка «ДНР» заявила, что 31 июля ее позиции обстреляли вблизи Горловки (поселок шахты 6/7) и поселка Ленинское, а утром 1 августа – возле Яковлевки.



Группировка «ЛНР» за 31 июля сообщила об обстреле позиций в районе Березовского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 июля 2021-го зафиксировала не менее 47 691 нарушения режима прекращения огня в Донецкой

и Луганской областях (в том числе 13 731 взрыв, 9 064 пролетевших неопределенных

боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 175 осветительных ракет, а также не менее

24 459 очередей и выстрелов).

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