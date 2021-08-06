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Фиктивная инвестиционная компания: СБУ блокировала схему финансирования «Л-ДНР»

06 августа 2021, 15:39

Фиктивная инвестиционная компания: СБУ блокировала схему финансирования «Л-ДНР»

Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему финансирования группировок «Л-ДНР». Организаторы действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, созданной в Кропивницком, передает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.

«Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц. После получения "инвестиций" дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции», – рассказали в СБУ.

Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Во время обысков в подпольном офисе и по адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие устанавливает причастных к схеме лиц.

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