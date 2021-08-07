Стало известно имя военного, который погиб сегодня на Донбассе

В результате обстрела из ПТУР ВОП «ПАССАТ» в районе поселка Пески сегодня погиб младший сержант воинской части А1376 Ярослав Семеняка. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.



Погибший родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года. Ему было 32 года.



Ранее в штабе сообщили, что с начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Члены незаконных вооруженных формирований выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать гражданскую инфраструктуру. В результате удара один военный погиб, еще один получил ранения.