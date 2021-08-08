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13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии

08 августа 2021, 12:07

13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии

Сегодня, 8 августа, исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. В этой связи Украина призывает международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы освободить оккупированные грузинские территории, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В украинском МИД подчеркивают, что вследствие «захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион / Южная Осетия – длительное время находятся под российской оккупацией».

В МИД Украины возлагают на РФ полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и требуют незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.

«Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на РФ в целях выполнения ней своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывода военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии – и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий», – говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность двустороннему стратегическому партнерству.

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