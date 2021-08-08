«Динамо» обыграло «Зарю» в УПЛ

Киевское «Динамо» в гостях обыграло луганскую «Зарю» в третьем туре Украинской премьер-лиги. Матч, который проходил в Запорожье, завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
На 17-й минуте счет в матче открыл Александр Сирота.
На 71-й минуте «динамовец» Карлос де Пена не реализовал пенальти. Спустя 5 минут одиннадцатиметровый не забил игрок «Зари» Денис Фаворов.
Виталий Буяльский удвоил преимущество «Динамо» на 80-й минуте.
На 94-й минуте Овусу-Фримпонг сократил отставание в счете.
Таким образом, «Динамо» набрало 6 очков, имея игру в запасе. У «Зари остается три пункта.
Накануне «Шахтер» проиграл «Александрии».