«Динамо» обыграло «Зарю» в УПЛ

Фото: «Динамо»

Киевское «Динамо» в гостях обыграло луганскую «Зарю» в третьем туре Украинской премьер-лиги. Матч, который проходил в Запорожье, завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.



На 17-й минуте счет в матче открыл Александр Сирота.







На 71-й минуте «динамовец» Карлос де Пена не реализовал пенальти. Спустя 5 минут одиннадцатиметровый не забил игрок «Зари» Денис Фаворов.



Виталий Буяльский удвоил преимущество «Динамо» на 80-й минуте.



На 94-й минуте Овусу-Фримпонг сократил отставание в счете.

Таким образом, «Динамо» набрало 6 очков, имея игру в запасе. У «Зари остается три пункта.



Накануне «Шахтер» проиграл «Александрии».