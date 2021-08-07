«Шахтер» проиграл «Александрии» в УПЛ

Фото: «Шахтер»

«Шахтер» проиграл «Александрии» в третьем туре Украинской премьер-лиги. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 1:2.



«Александрия» повела уже на 6-й минуте после гола Максима Третьякова.



«Шахтер» сравнял счет на 15-й минуте – отличился Виктор Корниенко.



Однако уже на 21-й минуте «Александрия» снова вышла вперед – точно пробил Кирилл Ковалец. Гости сумели сохранить преимущество до финального свистка.



Для «Шахтера» это первое поражение в сезоне и первое при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.