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«Шахтер» проиграл «Александрии» в УПЛ

07 августа 2021, 21:23

«Шахтер» проиграл «Александрии» в УПЛ

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

«Шахтер» проиграл «Александрии» в третьем туре Украинской премьер-лиги. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 1:2.

«Александрия» повела уже на 6-й минуте после гола Максима Третьякова.

«Шахтер» сравнял счет на 15-й минуте – отличился Виктор Корниенко.

Однако уже на 21-й минуте «Александрия» снова вышла вперед – точно пробил Кирилл Ковалец. Гости сумели сохранить преимущество до финального свистка.

Для «Шахтера» это первое поражение в сезоне и первое при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.

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