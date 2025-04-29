Лавров заявил, что предложение Путина о «перемирии» – это «начало прямых переговоров» с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД России

Предложение «майского перемирия», которое озвучил глава Кремля Владимир Путин – это якобы начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который дал пресс-конференцию по итогам саммита глав МИД стран БРИКС.



По его словам, «перемирие» в данной ситуации рассматривается как предварительное условие.

Напомним, что 28 апреля Путин в одностороннем порядке анонсировал «перемирие» с 8 по 10 мая – дни, когда в России будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко «Дню победы».



В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированное «перемирие» российской манипуляцией и заявил, что нет причин ждать 8 мая для прекращения огня и его нужно остановить не на три дня, а как минимум на 30.



После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков намекнул, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие.