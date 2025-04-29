Главное за день: Россия усиливает давление под Торецком. Массовая атака «Шахедов» на Харьков

Политика



Предложение «майского перемирия», которое озвучил глава Кремля Владимир Путин – это якобы начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лаврова. По его словам, «перемирие» в данной ситуации рассматривается как предварительное условие.



Общество



В оккупированных регионах Украины в рамках так называемой «сплошной инвентаризации» выявили порядка 252 000 объектов недвижимости. Об этом стало известно из заявления заместителя главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.



Минразвития Украины обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, либо временно оккупированных РФ. В настоящее время даты ведения боевых действий в Мариуполе скорректированы, и указаны следующим образом: 24 февраля 2022 года и 20 мая 2022 года.



В некоторых населенных пунктах Межевской громады Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Людей просят взять с собой документы, а также необходимые вещи.



В Константиновке с 1 мая закроются три отделения «Укрпочты» в связи с ухудшением безопасности из-за постоянных обстрелов.



Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, объявленной умершей в российском плену в октябре 2024 года, было репатриировано в Украину в феврале 2025 года. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.



Боевые действия



Российский беспилотник ударил по Славянску: в городе повреждены десятки домов, возник пожар. В результате ночной атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, загорелись частный дом и автомобили. Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область, беспилотник попал в жилой дом, погиб ребенок. Вечером РФ атаковала Харьков беспилотниками, по меньшей мере 20 человек ранены. Один из «Шахедов» упал вблизи медицинского учреждения.



В результате обстрела Горловки повреждены несколько многоэтажных зданий и ранены пять «сотрудников полиции».



Войска России усиливают давление на украинскую линию обороны под городом Торецк Донецкой области, сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко. По его словам, оккупанты задействуют пехотные группы и в ночное время.



Военный аэродром «Саваслейка» и завод взрывчатых веществ в Дзержинске атакованы сегодня ночью в Нижегородской области. О последствиях неизвестно, сотрудников завода во время атаки эвакуировали.



Российские военные медики заявили о масштабных потерях армии РФ от украинских ударных дронов в районе Часов Яра. По их данным, почти 75% ранений, полученных солдатами в период неактивных боевых действий, были вызваны атаками беспилотников. Еще почти две трети всех ранений, по их словам, приходится именно на поражающие элементы малых ударных БпЛА.