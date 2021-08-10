Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения двух междугородних автобусов и легкового автомобиля в Донецке. Об этом сообщили в «МЧС» группировки «ДНР».



ДТП произошло на трассе Донецк – Макеевка с участием пассажирской ГАЗели «Донецк – Снежное», пассажирским автобусом № 111 «Донецк – Макеевка» и легковым автомобилем Nissan Almera.



У одной из пассажирок вследствие деформации конструкции автобуса зажаты ноги. Прибывшие на место спасатели ее освободили.



В аварии пострадали 16 человек, из них двое детей, направлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания медицинской помощи.



Из-за ДТП временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №11.