Росли краснокнижные пионы: На Луганщине ночью распахали 22 га заповедника

Распаханный участок «Стрельцовской степи» Фото: UNCG

В Луганской области распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника «Стрельцовская степь». Об этом сообщает «Українська Природоохоронна Група – UNCG».



Заповедник находится около села Криничное в Меловском районе.



«Пока директор Луганского заповедника находился в отпуске, неизвестные негодяи распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника», – говорится в сообщении.



По информации экологов, заповедные земли площадью 22 га распахал фермер ночью 12 августа.



В организации напомнили, что заповедником «Стрельцовскую степь» объявили в 1948 году под названием «Государственный степной байбаковый заповедник "Стрелецкая степь"». По периметру заповедника была создана километровая охранная зона.



В «Стрельцовской степи» с 1923 года охраняется самая известная в Украине популяция байбака (сурка степного). Именно для его сохранения был создан заповедник.



«Природно-заповедный фонд находится под охраной государства и является национальным достоянием всего украинского народа. Повреждение территорий ПЗФ влечет ответственность, согласно ст. 252 Уголовного кодекса Украины. Мы уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины», – подчеркивают экологи.



Они опубликовали фото распаханного участка заповедника, каким он был до этого. Здесь рос пион тонколистный – растение, внесенное в Красную Книгу Украины.

Участок заповедника до распашки. Фото: UNCG