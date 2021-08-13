Росли краснокнижные пионы: На Луганщине ночью распахали 22 га заповедника

В Луганской области распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника «Стрельцовская степь». Об этом сообщает «Українська Природоохоронна Група – UNCG».
Заповедник находится около села Криничное в Меловском районе.
«Пока директор Луганского заповедника находился в отпуске, неизвестные негодяи распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника», – говорится в сообщении.
По информации экологов, заповедные земли площадью 22 га распахал фермер ночью 12 августа.
В организации напомнили, что заповедником «Стрельцовскую степь» объявили в 1948 году под названием «Государственный степной байбаковый заповедник "Стрелецкая степь"». По периметру заповедника была создана километровая охранная зона.
В «Стрельцовской степи» с 1923 года охраняется самая известная в Украине популяция байбака (сурка степного). Именно для его сохранения был создан заповедник.
«Природно-заповедный фонд находится под охраной государства и является национальным достоянием всего украинского народа. Повреждение территорий ПЗФ влечет ответственность, согласно ст. 252 Уголовного кодекса Украины. Мы уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины», – подчеркивают экологи.
Они опубликовали фото распаханного участка заповедника, каким он был до этого. Здесь рос пион тонколистный – растение, внесенное в Красную Книгу Украины.
Участок заповедника до распашки. Фото: UNCG