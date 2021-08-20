ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков

Боевики группировки «ДНР» не позволили патрулю СММ ОБСЕ проехать в подконтрольную им Саханку в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели пытались проехать через блокпост вблизи оккупированного Заиченко (93 км от Донецка),однако боевик «ДНР» отказа им в проезде, сославшись на обстрелы в этом районе.



При этом во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что его пересекали гражданские лица и транспортные средства.



Патруль пытался также попасть в Саханку через блокпост в Безыменном. В этот раз член незаконных вооруженных формирований не пропустил их якобы из-за проведения работ по разминированию в этом районе.



Боевики неоднократно отказывали ОБСЕ в пропуске в Саханку.



Саханка расположена в Новоазовском районе. На западе села проходит линия соприкосновения сторон.



Мандат миссии ОБСЕ распространяется по всей территории Украины, в том числе, на оккупированных территориях. Несмотря на это, миссия регулярно сталкивается с препятствиями в работе, с недопуском к ряду районов, в том числе, приграничных, которые не контролируются украинским правительством.