Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать

В Украине рассматривают процедуру помилования осужденных ветеранов – участников боевых действий на Донбассе. Как сообщил президент Владимир Зеленский, для помощи этим людям он создал консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.



«В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле», – сказал Зеленский на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве 22 августа.



Он уточнил, что вопрос помилования добровольцев военнослужащих будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы.