Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать

22 августа 2021, 17:09

Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать

В Украине рассматривают процедуру помилования осужденных ветеранов – участников боевых действий на Донбассе. Как сообщил президент Владимир Зеленский, для помощи этим людям он создал консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

«В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле», – сказал Зеленский на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве 22 августа.

Он уточнил, что вопрос помилования добровольцев военнослужащих будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы.

Еще по теме

Люди
Добровольцы ветераны АТО
Прочее
конфликт на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
20:30
В ОРЛО мужчина бросил гранату в собравшуюся у дома молодежь
19:58
«ДНР» сообщила о еще почти 300 заболевших коронавирусом и 19 смертях
17:10
Пушилин высказался за отмену «границ» между Донецком и Луганском
13:41
ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков
09:19
«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли
22:19
По обе стороны от КПВВ: главные новости 19 августа
21:07
«ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения «сил гражданской защиты»
все новости
17:12
Зеленский: Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот 
17:09
Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать
16:09
В Луганской области выявили 16 новых случаев коронавируса
15:01
Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе
14:31
Меркель пообещала новые санкции для России, если «Северный поток 2» станет оружием
13:54
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
13:25
На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО
12:18
Залужный: ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения территорий
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
10:33
На Донетчине за сутки выявили 50 случаев коронавируса
09:47
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три случая нарушения режима тишины
08:58
В Украине зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за сутки
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
22:38
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
21:57
В Краматорске после прививки от коронавируса умер работник завода
все новости
ВИДЕО
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция