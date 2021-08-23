Шмыгаль озвучил сумму экономических потерь Украины от оккупации Крыма

Ущерб экономике Украины от оккупации Крыма превышает 100 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе саммита Крымской платформы.



Он сообщил, что в Украине принята стратегия реинтеграции и деоккупации Крыма, которая определяет не только внешнеполитическую составляющую, но и решение внутренних проблем, в том числе гуманитарного характера, и другие аспекты. Также правительством наработан план действий по ее реализации.



«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки на сегодня оцениваются экспертами в размере более 100 миллиардов долларов. Это утраченные природные ресурсы, активы государства, утраченная промышленность и главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора», – сказал глава правительства.



Шмыгаль отметил, что именно поэтому стоит задача заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.



«Уже имеем не один позитивный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы», – добавил премьер-министр.



Он также подчеркнул, что вследствие политики милитаризации и выкачивания ресурсов оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы.

Учредительный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве 23 августа. Участие в мероприятии подтвердили 46 стран и международных организаций.



Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.