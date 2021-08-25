Количество пересечений КПВВ на Донбассе за месяц составило 8% от докарантинного уровня

В июле линию соприкосновения на Донбассе пересекли 80,6 тысяч человек. Пропуск осуществляли только два КПВВ – «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской. Об этом говорится в мониторинговом отчете благотворительного фонда «Право на защиту», опубликованном на сайте организации.



«Количество людей, пересекавших КПВВ в июле 2021 года, составило около 8% процентов от объема, который существовал до COVID-19, и в 2019 году он часто составлял более 1 миллиона в месяц», – сказано в отчете.



По данным правозащитников, в июле через КПВВ прошли 80 588 человек.



Из них почти 93% пересекали линию соприкосновения в Станице Луганской. Здесь на подконтрольную украинской власти территорию прошли 37 417 человек, и 37 903 человека – в противоположном направлении.



Через КПВВ «Новотроицкое» 2 688 человек прошли в сторону подконтрольной украинской власти территории, и 2 567 человек – в обратном направлении.

С украинской стороны все КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако незаконные вооруженные формирования блокируют пять из семи существующих КПВВ.