«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке

По состоянию на утро 13 сентября группировка «ДНР» подтверждает 59 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 48 133 человека выздоровели, летальных случаев — 4 397. Данные за воскресенье, 12 сентября, не обновлялись.



При этом медики обновили информацию о заболеваемости пневмонией.



За сутки выявлено 188 случаев пневмоний – это на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 88. Всего на лечении 2 910 пациентов с пневмонией, из них 947 на кислородной поддержке (+66 за сутки).



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у правительства Украины нет.