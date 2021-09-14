В Мариуполе утилизируют 1 тысячу доз вакцины Moderna

В Мариуполе осталась неиспользованной часть вакцины от коронавируса Moderna, 16 сентября истекает срок годности 1 тысячи доз препарата. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, передает PR.UA.



По словам руководителя горздрава, в Мариуполе первую дозу вакцины Moderna получили 10,5 тысячи человек. Из них второй дозой вакцинировались 9,5 тысячи человек, осталась 1 тысяча доз вакцины.



«Moderna после разморозки может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени — до 16 сентября. Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, в пункты массовой вакцинации – "Порт-Сити" и "Мультицентр" в Левобережном районе», — сказал Андрей Ремпель.



Он пояснил, что некоторые из вакцинировавшихся первый раз некорректно или неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться.



Чиновник добавил, что вакцина Moderna до конца года поставляться в Мариуполь не будет.