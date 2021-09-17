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Темпы российской паспортизации в ОРДЛО замедлились — Данилов

17 сентября 2021, 21:28

Темпы российской паспортизации в ОРДЛО замедлились — Данилов

Российская паспортизация во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса замедлилась. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

По его словам, статистика по количеству выданных жителям ОРДЛО российских паспортов разная.

«У нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Не все паспорта выдают на территории Донецкой и Луганской областей. Они там вывозят часть людей в Ростовскую область. На сегодня темпы выдачи замедлились, они не такие активные, как раньше», — сказал Данилов.

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