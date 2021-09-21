Три года не проводили операции: Ощадбанк предупредил о закрытии неподвижных счетов

Ощадбанк требует до 30 сентября пройти идентификацию владельцев счетов, по которым три года и более не проводились операции. В противном случае такие счета будут учитываться как неподвижные, сообщает пресс-служба банка.



Ощадбанк предупреждает, что владельцы текущих и вкладных (депозитных) счетов, по которым в течение трех лет и более не осуществлялись операции, должны посетить отделения банка, чтобы пройти верификацию и обновить свои идентификационные данные.



При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.



Если до 30 сентября 2021 года такие клиенты не обратятся в отделения Ощадбанка, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады.



«АО "Ощадбанк" посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета», — добавили в пресс-службе банка.



Кроме того, непрохождение идентификации такими клиентами будет считаться согласием на применение ежемесячной комиссии согласно тарифам и правилам Ощадбанка, и ее уплаты в порядке списания из суммы неподвижного вклада.

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