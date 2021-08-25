Ощадбанк продлил действие просроченных карт ВПЛ до 1 октября

Ощадбанк не будет блокировать просроченные карты переселенцев до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года», – говорится в сообщении.



При этом в банке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения. Если пришло SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении.



«Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября», – добавили в Ощадбанке.

С начала карантина просроченные карты ВПЛ продлевались уже неоднократно, предыдущее продление было до 1 сентября.