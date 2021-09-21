Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября

21 сентября 2021, 21:38

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировали за сутки 346 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 12 пациентов. За все время пандемии выявлено 96 886 случаев коронавируса: 91 666 человек выздоровели, а 2 546 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 609 случаев коронавируса, 47 ранее заболевших умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 62 752 случая заболевания: выписали 49 776 пациентов, а 4 614 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 346 новых случаев заболевания. Всего ковид выявлен у 31 214 человек: выздоровели — 27 496 человек, умерли — 1 047.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 18 смертей от коронавируса. О новых случаях инфицирования не сообщается. Группировка «ЛНР» признает 11 432 заболевших: 8 697 пациентов выписаны, а 1 154 — умерли.

«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины будет введен с 23 сентября.

Политика

В голосовании на выборах в Госдуму РФ участвовали не более 5-8% от общего количества проживающих на неподконтрольном Донбассе, в то время как российские власти ставили «план» в полмиллиона человек. Об этом заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Боевики усилили обстрелы на Донбассе накануне выборов в Государственную думу РФ, которые состоялись 17-19 сентября, но обострение ситуации связано не только с выборами. Такое мнение высказала участница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова. Она считает, что это обострение связано также с тем, что Россия не может сильно давить на Украину в переговорном процессе.

Общество

Отец восемнадцатилетнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета (РФ), воевал в разных горячих точках, в том числе, на Донбассе. Соседи Бекмансурова рассказали, что отец студента зарабатывал на жизнь войной. Стрелок тренировался на отцовском оружии, а оружие, из которого он застрелил в вузе шесть человек и ранил еще 19 человек, купил на деньги, подаренные родителями.

Со вступлением в силу с 20 сентября новых карантинных правил для пересекающих КПВВ на Донбассе особых изменений не произошло.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
12:57
В Донецке мужчина взорвал гранату под дверью из-за «ревности»
11:43
Микроавтобус Ростов — Горловка попал в ДТП в России. Есть погибшие
10:33
«ДНР»: За сутки 609 человек заболели коронавирусом, еще 47 – умерли
09:22
«ЛНР» заявила о 18 смертях от коронавируса за сутки
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 сентября
16:25
Несколько школ Луганска перешли на дистанционное обучение
15:54
«ЛНР» проведет очередные военные сборы резервистов
13:18
Компания, захватившая активы в Донецке и Луганске, меняет название
10:09
«ЛНР» сообщила о 13 новых смертях от коронавируса
22:46
Донбасс. Итоги недели 13 - 19 сентября
22:30
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
все новости
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
20:33
Полковник ВСУ подает встречный иск против блогерки Маламан
19:58
В украинской делегации ТКГ назвали возможную причину обострения на Донбассе: не только выборы в РФ
18:53
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН
18:12
Боевики дважды стреляли на Донбассе, без потерь
16:59
В Мирнограде произошел пожар на шахте
16:28
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли 81% педагогов
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
15:59
Зеленский собирает нардепов своей фракции на выездное заседание
15:43
Новые правила карантина вступили в силу: Что изменилось при пересечении границы и КПВВ
14:54
Три года не проводили операции: Ощадбанк предупредил о закрытии неподвижных счетов
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
13:58
Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму РФ
13:29
На Луганщине отмечают резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция