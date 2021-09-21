По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировали за сутки 346 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 12 пациентов. За все время пандемии выявлено 96 886 случаев коронавируса: 91 666 человек выздоровели, а 2 546 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 609 случаев коронавируса, 47 ранее заболевших умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 62 752 случая заболевания: выписали 49 776 пациентов, а 4 614 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 346 новых случаев заболевания. Всего ковид выявлен у 31 214 человек: выздоровели — 27 496 человек, умерли — 1 047.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 18 смертей от коронавируса. О новых случаях инфицирования не сообщается. Группировка «ЛНР» признает 11 432 заболевших: 8 697 пациентов выписаны, а 1 154 — умерли.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины будет введен с 23 сентября.



Политика



В голосовании на выборах в Госдуму РФ участвовали не более 5-8% от общего количества проживающих на неподконтрольном Донбассе, в то время как российские власти ставили «план» в полмиллиона человек. Об этом заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Боевики усилили обстрелы на Донбассе накануне выборов в Государственную думу РФ, которые состоялись 17-19 сентября, но обострение ситуации связано не только с выборами. Такое мнение высказала участница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова. Она считает, что это обострение связано также с тем, что Россия не может сильно давить на Украину в переговорном процессе.



Общество



Отец восемнадцатилетнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета (РФ), воевал в разных горячих точках, в том числе, на Донбассе. Соседи Бекмансурова рассказали, что отец студента зарабатывал на жизнь войной. Стрелок тренировался на отцовском оружии, а оружие, из которого он застрелил в вузе шесть человек и ранил еще 19 человек, купил на деньги, подаренные родителями.



Со вступлением в силу с 20 сентября новых карантинных правил для пересекающих КПВВ на Донбассе особых изменений не произошло.



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