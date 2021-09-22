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На первого помощника Зеленского совершено покушение

22 сентября 2021, 11:15

На первого помощника Зеленского совершено покушение

В Шефира автомобиль попало более 10 пуль. Фото: Нацполиция В Шефира автомобиль попало более 10 пуль. Фото: Нацполиция

Возле села Лесники в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его водитель был ранен, сам Шефир не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В автомобиль попало более 10 пуль.

Как рассказал журналистам глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, в машину Шефира стреляли из автоматического оружия.

Полиция начала специальную операцию по поиску злоумышленников.

Сейчас президент Зеленский находится с рабочей поездкой в США, где принимает участие в заседании Генассамблеи ООН. Его сопровождает глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители Офиса президента.

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