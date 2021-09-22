«ДНР» заявила о 727 новых случаях COVID-19, 31 пациент скончался

В отдельных районах Донетчины за сутки выявлено 727 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За сутки зарегистрирован 31 летальный случай.



По состоянию на 22 сентября «ДНР» признает 63 479 случаев заболевания COVID-19. Из них 50 202 человека выздоровели, летальных случаев — 4645.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Украине за сутки выявили 6 754 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 595 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 095 пациентов, а 105 человек умерли.