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В ООН заявили о критическом положении жертв домашнего насилия в ОРДЛО

23 сентября 2021, 19:22

В ООН заявили о критическом положении жертв домашнего насилия в ОРДЛО

На территории, контролируемой группировками «Л-ДНР», женщины и дети лишены поддержки для защиты от насилия в семье. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года, представленном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в стране.

В докладе отмечается, что с 2014 года, когда начался вооруженный конфликт, поддержка пострадавших от домашнего насилия на неподконтрольной украинской власти территории сократилась.

Ввиду ограничений на независимую правозащитную деятельность, которые установили группировки «Л-ДНР», лишь немногие активисты движения в защиту прав женщин смогли продолжить работу на этой территории. А те, кто продолжал отстаивать права женщин, делал это с риском для собственной безопасности.

«К тому же самопровозглашенные "республики" не позволяют получать средства от международных организаций для финансирования услуг или приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на контролируемой ими территории. По меньшей мере одной активистке угрожали задержанием в случае получения ею такого финансирования», — констатируют правозащитники.

Кроме того, на неподконтрольной правительству территории отмечается острая нехватка приютов для пострадавших от домашнего насилия, а в сельской местности центров оказания услуг и приютов нет совсем.

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