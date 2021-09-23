В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»

В ООН отмечают угрозу возможной экспроприации жилья на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве.



Она отметила, что в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года выражается обеспокоенность принятием «указа» главы «ДНР», позволяющего забирать недвижимое личное имущество, которое считается оставленным или выморочным.



«Это не только создает риски нарушения жилищных прав внутренне перемещенных лиц, но и может поставить под угрозу будущую реституцию и создать дополнительные препятствия для их возвращения и реинтеграции», — подчеркнула Матильда Богнер.



Она добавила, что миссия ООН продолжает следить за этой ситуацией.



Также в докладе отмечается, что могут несоизмеримо сильно пострадать переселенцы, проживающие на подконтрольной правительству территории, поскольку вследствие закрытия КПВВ они не могут получить доступ к своему имуществу или принять необходимые меры для обеспечения своих прав собственности.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.