Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»

23 сентября 2021, 14:39

В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»

В ООН отмечают угрозу возможной экспроприации жилья на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве.

Она отметила, что в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года выражается обеспокоенность принятием «указа» главы «ДНР», позволяющего забирать недвижимое личное имущество, которое считается оставленным или выморочным.

«Это не только создает риски нарушения жилищных прав внутренне перемещенных лиц, но и может поставить под угрозу будущую реституцию и создать дополнительные препятствия для их возвращения и реинтеграции», — подчеркнула Матильда Богнер.

Она добавила, что миссия ООН продолжает следить за этой ситуацией.

Также в докладе отмечается, что могут несоизмеримо сильно пострадать переселенцы, проживающие на подконтрольной правительству территории, поскольку вследствие закрытия КПВВ они не могут получить доступ к своему имуществу или принять необходимые меры для обеспечения своих прав собственности.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.

Читайте также:

Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН

Еще по теме

Организации
Оон
Прочее
Жилье ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
19:22
«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида
16:34
Мобильный оператор «ДНР» повышает цены на самые доступные тарифные планы
11:33
«ДНР» заявила о 727 новых случаях COVID-19, 31 пациент скончался
09:11
«ЛНР»: Еще 271 человек заболел и 24 умерли от COVID-19
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
12:57
В Донецке мужчина взорвал гранату под дверью из-за «ревности»
11:43
Микроавтобус Ростов — Горловка попал в ДТП в России. Есть погибшие
10:33
«ДНР»: За сутки 609 человек заболели коронавирусом, еще 47 – умерли
все новости
14:39
В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»
14:30
Закон о деолигархизации принят
13:59
Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
13:29
COVID-19 на Луганщине: 333 новых случая за сутки, треть из них — в Северодонецке
13:22
На Луганщине пенсионер угрожал взорвать гранату
12:44
ООН: За полгода на Донбассе число жертв среди мирных жителей выросло на 50%
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
11:08
На Донетчине зафиксировали более полутысячи заболевших ковидом за сутки
10:16
Зеленский заявил о схожести ООН с «супергероем на пенсии»
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
08:54
Украина перешла в «желтую» зону карантина. Какие ограничения
08:22
ООС: В среду были ранены двое украинских военных, четверг начался с тишины
08:15
Рост заболеваемости: В Украине выявили почти 8 тысяч случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция