«ДНР» обновила статистику заболеваемости ковидом

В отдельных районах Донецкой области к утру 24 сентября выявлен 531 заболевший коронавирусной болезнью. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 23 человека.



С начала пандемии группировка «ДНР» признает 64 562 случая заболевания COVID-19. Из них 50 817 человек выздоровели, летальных случаев — 47 08.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.



За четверг, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 192 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли.