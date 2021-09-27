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На Луганщине четырех руководителей таможни заподозрили в коррупции

27 сентября 2021, 14:51

На Луганщине четырех руководителей таможни заподозрили в коррупции

В Луганской области правоохранители сообщили о подозрении четырем руководителям Восточной таможни в организации коррупционного механизм получения денег от предпринимателей. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, за различные суммы взяток участники схемы не создавали искусственных препятствий импортерам при таможенном оформлении грузов.

В СБУ отметили, что проводят «масштабные мероприятия по противодействию системной коррупции, которая угрожает государственной безопасности Украины». С начала года сообщено о подозрении 64 участникам преступных схем на границе, 14 злоумышленников — осуждены.

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