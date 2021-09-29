На Донбассе с утра зафиксировали обстрелы

С начала текущих суток, 29 сентября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что в обстрелы зафиксированы районе Золотого-4 и Песок.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, один из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В результате боевых действий вчера двое украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения. Пострадавшие находятся в госпитале, состояние их здоровья — удовлетворительное.



Вчера обстрелы зафиксировали у Крымского, Павлополя, Каменки. Кроме того, подчеркивается, что в Донецкой области зафиксировано применение двух беспилотников, с помощью которых боевики сбросили ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединского и Широкино.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали ее позиции в районе Крутой Балки, Доломитного.



Группировка «ЛНР» заявила про нарушение «режима тишины» в районе Донецкого. Подчеркивается, что от выстрела снайпера умер член НВФ.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 27 сентября 2021-го зафиксировала не менее 60 693 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.