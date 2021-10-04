Штаб ООС: На Донбассе обстреляны четыре населенных пункта

В воскресенье, 3 октября, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. С полуночи нарушений не зафиксировано.



Сообщается, что боевики стреляли из станковых противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов, а также минометов калибра 82 мм. Об стрелы зафиксированы в районе Лебединского, Водяного, что на Приазовье и Новолуганского.



Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет, отмечают в штабе.



Украинские военные сообщили, что отвечали на обстрелы, используя незапрещенное «Минском» оружие.



В незаконных вооруженных формированиях заявили, что их позиции обстреляны в Саханке из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 октября 2021-го зафиксировала не менее 61 449 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.