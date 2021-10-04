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Штаб ООС: На Донбассе обстреляны четыре населенных пункта

04 октября 2021, 08:25

Штаб ООС: На Донбассе обстреляны четыре населенных пункта

В воскресенье, 3 октября, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. С полуночи нарушений не зафиксировано.

Сообщается, что боевики стреляли из станковых противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов, а также минометов калибра 82 мм. Об стрелы зафиксированы в районе Лебединского, Водяного, что на Приазовье и Новолуганского.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет, отмечают в штабе.

Украинские военные сообщили, что отвечали на обстрелы, используя незапрещенное «Минском» оружие.

В незаконных вооруженных формированиях заявили, что их позиции обстреляны в Саханке из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 октября 2021-го зафиксировала не менее 61 449 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

 

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