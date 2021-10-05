Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О виртуальных активах», который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.



Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета.



Зеленский же предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов в компетенцию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.