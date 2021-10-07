Одного из руководителей Шахтерска при «ДНР» Украина будет судить заочно

Украинский суд будет заочно судить заместителя так называемого «главы горадминистрации» временно неподконтрольного Шахтерска в Донецкой области. «Чиновника», который незаконно занял должность, обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



В прокуратуре не указали имя и фамилию обвиняемого. Известно, что на данный момент у так называемого главы Шахтерска четыре заместителя.



Как сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры, 50-летний «заммэра» занимает должность с декабря 2018 года по настоящее время.



«В частности, псевдочиновник участвует в формировании "местного бюджета" и принимает меры по мобилизации жителей оккупированной территории для дальнейшего привлечения их в ряды незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Кроме того, проводит активную агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу для формирования мнения среди местных жителей о легитимности создания "ДНР"», – подчеркивают в прокуратуре.



Там уточняют, что сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение в Бердянский горрайонного суда Запорожской области.



Если обвиняемого все же задержат после заочного приговора суда, ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.