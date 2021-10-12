Зеленский: Украина рассчитывает на промышленный безвиз с Евросоюзом

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение», – заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс в «определенных сферах сотрудничества» добавила, что «Украина остается сфокусированной на проведении реформ». В частности, она упомянула о реформах, направленных на борьбу с коррупцией.