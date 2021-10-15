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Минздрав расширяет перечень профессий для обязательной вакцинации от ковида: Подробности

15 октября 2021, 15:30

Минздрав расширяет перечень профессий для обязательной вакцинации от ковида: Подробности

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

Он напомнил, что министерство во исполнение закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» приказом от 7 октября определило перечень профессий, для которых вакцинация обязательна.

«Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны. Следующая волна — будем рассматривать вопрос органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения», — перечислил Ляшко.

По его словам, первый документ уже зарегистрирован, по второму изменения проходят согласование с другими центральными органами исполнительной власти.

«Я думаю, неделю — 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике», — добавил глава Минздрава.

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