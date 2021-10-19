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В Донецкой области хотят изменить график работы центров вакцинации

19 октября 2021, 22:29

В Донецкой области хотят изменить график работы центров вакцинации

Центры массовой вакцинации против COVID-19 в Донецкой области должны работать семь дней в неделю и «хотя бы до 18 часов», заявили в областной госадминистрации.

«Центры вакцинации должны работать семь дней в неделю. Сегодня у нас в центры вакцинации огромные очереди. Пришло то время, когда люди идут сами вакцинироваться. Надо, чтобы каждый, кто пришел, быстро получил прививку, а не стоял в очереди. Процессом организации прививок в центрах вакцинации отныне будут заниматься руководители районных государственных администраций. На них возлагается контроль за деятельностью центров вакцинации на территории района, обеспечения их деятельности», — сказал заместитель председателя облгосадминистрации Денис Клюшников во время селекторного совещания по введению «красной зоны» на территории Донетчины.

Директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сообщил, что вакцина в области есть в достаточном количестве.

«Центры вакцинации должны максимально перейти на работу хотя бы до 18 часов, чтобы люди могли прийти туда вне рабочего времени», — отметил он.

Заместительница председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина призвала местную власть активно работать, чтобы повысить уровень вакцинации среди персонала учебных заведений. Она напомнила, что во время «красного» уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

С начала кампании по вакцинации в Донецкой области медики сделали 569 278 прививок, из них 10 044 — за прошедшие сутки. Одну дозу вакцины получили 322 926 человек. Полную иммунизацию против COVID-19 в Донецкой области получили 246 352 человека.

В начале октября в отделениях «Укрпочты» в Донецкой и Луганской областей начали работать пункты вакцинации против коронавируса. 

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