На Луганщине прививки от COVID-19 начали делать в 22 отделениях «Укрпочты»

В Луганской области прививки от коронавируса начали делать в отделениях «Укрпочты». Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Вакцинацию в почтовых отделениях проводят с 7 октября.
На их базе открыты временные пункты вакцинации, где работают мобильные бригады. Всего такие пункты будут работать в 22 отделениях «Укрпочты» в разных районах области.
«Прививаться там смогут как работники почты, так и все желающие с 08:00 до 12:00, с учетом количества посетителей отделения», — уточнили в ОГА.
Адреса временных пунктов вакцинации в отделениях «Укрпочты»:
— Лисичанск-18, кв. Восточный, 45;
— Попасная-2, ул. Мира, 3/1;
— Золотое-1, ул. Менделеева, 7;
— Новодружеск, ул. Центральная, 21;
— Троицкое, ул. Победы, 40;
— Беловодск-1, ул. Центральная, 132;
— Мостки, пер. Почтовый, 5,
— Белолуцк, ул. Панасенко, 10-А;
— Белокуракино-2, ул. Центральная, 83;
— Марковка, ул. Центральная, 25;
— Меловое, ул. Мира, 21;
— Станично-Луганское-1, ул. Барбашова, 38;
— Нижняя Дуванка, ул. Почтовая, 15;
— Сватово-3, ул. Шевченко, 4;
— Старобельск-3, ул. Слобожанская, 35;
— Счастье, ул. Донецкая, 30;
— Новопсков-3, ул. Украинская, 53;
— Северодонецк-12, ул. Курчатова, 8;
— Кременная-5, ул. Титова, 45;
— Рубежное-10, ул. Победителей, 12;
— Краснореченское, ул. Ф.Т.Дачка, 17;
— Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.