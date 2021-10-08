На Луганщине прививки от COVID-19 начали делать в 22 отделениях «Укрпочты»

В Луганской области прививки от коронавируса начали делать в отделениях «Укрпочты». Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вакцинацию в почтовых отделениях проводят с 7 октября.



На их базе открыты временные пункты вакцинации, где работают мобильные бригады. Всего такие пункты будут работать в 22 отделениях «Укрпочты» в разных районах области.



«Прививаться там смогут как работники почты, так и все желающие с 08:00 до 12:00, с учетом количества посетителей отделения», — уточнили в ОГА.



Адреса временных пунктов вакцинации в отделениях «Укрпочты»:



— Лисичанск-18, кв. Восточный, 45;

— Попасная-2, ул. Мира, 3/1;

— Золотое-1, ул. Менделеева, 7;

— Новодружеск, ул. Центральная, 21;

— Троицкое, ул. Победы, 40;

— Беловодск-1, ул. Центральная, 132;

— Мостки, пер. Почтовый, 5,

— Белолуцк, ул. Панасенко, 10-А;

— Белокуракино-2, ул. Центральная, 83;

— Марковка, ул. Центральная, 25;

— Меловое, ул. Мира, 21;

— Станично-Луганское-1, ул. Барбашова, 38;

— Нижняя Дуванка, ул. Почтовая, 15;

— Сватово-3, ул. Шевченко, 4;

— Старобельск-3, ул. Слобожанская, 35;

— Счастье, ул. Донецкая, 30;

— Новопсков-3, ул. Украинская, 53;

— Северодонецк-12, ул. Курчатова, 8;

— Кременная-5, ул. Титова, 45;

— Рубежное-10, ул. Победителей, 12;

— Краснореченское, ул. Ф.Т.Дачка, 17;

— Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.