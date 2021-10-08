На Донетчине развернули 50 пунктов вакцинации от COVID-19 в отделениях «Укрпочты»

В отделениях «Укрпочты» в Донецкой области начали работать пункты вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



Он отметил, что уже в первый день работы пунктов, 7 октября, первые 32 желающих сделали прививки от коронавируса в центральных отделениях «Укрпочты» в Марьинке, Украинске, Луганском, Великой Новоселке, Авдеевке и Торецке.



«Сегодня на территории области на базе отделений "Укрпочты" уже работает 50 пунктов вакцинации. Чтобы привиться, не нужно предварительно записываться — достаточно просто прийти на место и попросить о прививке. Это хорошая возможность обезопасить себя от болезни для людей старшего возраста, получающих пенсии в отделениях "Укрпочты"», — отметил глава области.



Пункты вакцинации работают согласно расписанию работы центральных почтовых отделений.



В Донецкой ОГА уточнили, что предварительно мобильные бригады будут работать в отделениях «Укрпочты» 8 и 9 октября. О дальнейшей работе пунктов будет сообщено дополнительно.



В Донецкой области пункты вакцинации против COVID-19 открыли в центральных отделениях «Укрпочты» в таких населенных пунктах: Угледар, Красногоровка, Максимильяновка, Марьинка, Мироновский, Светлодарск, Северск, Часов Яр, Константиновка, Мариуполь, Нелиповка, Нью-Йорк, Пивничное, Соледар, Торецк, Белозерское, Дробышево, Горняк, Заречное, Краматорск, Кураховка, Лиман, Мирноград, Новоселовка, Новогродовка, Рубцы, Селидово, Торское, Украинск, Цукурино, Шандриголово, Ямполь, Яровая, Гришино, Славянск, Шевченко, Бахмут.