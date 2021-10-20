Новые правила поездок по железной дороге начинают действовать с 21 октября: Подробности

В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила поездок по железной дороге, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Согласно обновленным правилам перевозок во время карантина, с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении в регионах «желтой» и «красной» зоны будут разрешены пассажирам при условии наличия у них:
Для пассажиров до 18 лет требуется только наличие проездного документа и документа, подтверждающего личность, отметили в «Укрзализныце».
В пресс-службе компании пояснили, что контроль наличия указанных документов вместе с билетом будет проводиться на входе в вагон. Если нужных документов у пассажира не будет — проводник или стюард имеет право не допустить его к поездке. Деньги за билеты в случае отказа от поездки вернут в соответствии с общими правилами перевозок пассажиров.
В «Укрзализныце» предупреждают, что проверка большего количества документов может вызвать очереди при посадке, поэтому пассажиров просят прибывать на вокзал заранее и сохранять дистанцию на перроне.