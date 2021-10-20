Поддержал незаконный референдум: На Донетчине будут судить экс-депутата поселкового совета

В Артемовский районный суд Донецкой области направлен обвинительный акт в отношении бывшего депутата Мироновского поселкового совета Бахмутского района. Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат рассмотрел и положительно проголосовал за внесение в повестку дня сессии вопроса о проведении на территории пгт. Мироновский «референдума» о признании так называемой «государственной самостоятельности» «ДНР».



Сейчас обвиняемый находится в розыске.



Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.