Семь лет скрывался в России: СБУ задержала организатора «референдума» 2014 года на Луганщине

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного «референдума» 2014 года в Луганской области. Мужчина семь лет скрывался на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие установило, что мужчина возглавлял так называемую «избирательную комиссию» по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе. Он принимал активное участие в организации «голосования», контролировал «подсчет голосов» и отправку заполненных «бюллетеней» во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.



Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, мужчина выехал в РФ.



Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.



Сотрудники СБУ задержали его во время спецоперации в Новопскове на Луганщине. Сейчас продолжается досудебное расследование.