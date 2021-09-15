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Семь лет скрывался в России: СБУ задержала организатора «референдума» 2014 года на Луганщине

15 сентября 2021, 16:23

Семь лет скрывался в России: СБУ задержала организатора «референдума» 2014 года на Луганщине

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного «референдума» 2014 года в Луганской области. Мужчина семь лет скрывался на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что мужчина возглавлял так называемую «избирательную комиссию» по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе. Он принимал активное участие в организации «голосования», контролировал «подсчет голосов» и отправку заполненных «бюллетеней» во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, мужчина выехал в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Сотрудники СБУ задержали его во время спецоперации в Новопскове на Луганщине. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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