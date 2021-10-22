Арахамия: Зеленский уже нашел замену Тарану, если тот уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



«Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать», — сказал Арахамия журналистам в пятницу журналистам.



На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции «Слуга народа» прямо не ответил, но сказал: «Мы за равенство всех граждан».



Кроме того, он добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана может быть рассмотрен «на протяжении двух-трех недель».