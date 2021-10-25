Боевик «Востока» получил заочно 10 лет тюрьмы

В Черновцах суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы члена незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, уроженец города Макеевки Донецкой области с позывным «Миха» в 2014 году присоединился к группировке «Восток». Радикально настроенный 28-летний мужчина сразу сначала был командиром взвода, затем стал заместителем командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии – стал первым заместителем начальника штаба полка.



«Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки. В отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле», – установили в СБУ.



Также следствие установило, что «Миха» сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.



Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.