Одного из командиров НВФ «Восток» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам заключения боевика группировки «ДНР», уроженца Макеевки на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, радикально настроенный 28-летний молодой человек с позывным «Миха» в 2014 году присоединился к группировке боевиков «Восток». Там он сразу начал продвигаться по «карьерной лестнице» от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии — первого заместителя начальника штаба полка.



Установлено, что он непосредственно участвовал в боевых действиях против украинских военных вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.



«В отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои "подвиги" боевик был неоднократно награжден оккупационной администрацией», — говорится в сообщении.



Также следствием установлено, что «Миха» сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.



Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Сейчас мужчина скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.