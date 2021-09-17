Суд приговорил к 10 годам тюрьмы начальника боевиков в НВФ «Восток»

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы руководителя танкового батальона незаконного вооруженного формирования «Восток». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, уроженец Константиновки Донецкой области по кличке «Север» весной 2014 года присоединился к группировке боевиков «Восток», где был зачислен в танковый батальон, позже стал начальником штаба этого подразделения, а затем — первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.



Мужчина лично руководил танковой ротой боевиков в боях, в частности, в «Дебальцевском котле», Донецком аэропорту, Иловайске, Авдеевке и вблизи Саур-Могилы, заявляют в спецслужбе.



«За свои «подвиги» боевик был отмечен наградами так называемой «ДНР», — говорится в сообщении.



Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.