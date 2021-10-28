На Донетчине все частные заведения для пожилых людей нарушают нормы

В Донецкой области действует 26 частных учреждений, которые предоставляют социальные услуги пожилым людям и лицам с инвалидностью. Ни один из них не отвечает действующим нормам. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой ОГА Елена Токарева, передает «Суспільне».



Рабочая группа облгосадминистрации совместно с правоохранителями провели мониторинг этих заведений.



«На время проверки в этих заведениях находилось более 300 пожилых людей и лиц с инвалидностью. Ни одно заведение на сегодняшний день не соответствует критериям для предоставления социальных услуг. В некоторых заведениях условия пребывания просто ужасные», — рассказала Токарева.



По результатам проверок в суд были переданы дела о незаконной деятельности общественных организаций в Авдеевке и Селидово. Также два учреждения в Святогорске и Дружковке работали с нарушением правил противопожарной безопасности.



По ее информации, Донецкий окружной админ суд вынес решение полного прекращения деятельности «Дома милосердия Вифезда», который действует в Дружковке, но он до сих пор работает. Во время проверки в некоторые учреждения не пускали представителей ГСЧС.