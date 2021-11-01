Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины — штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины с начала суток. Об этом сообщили в штабе ООС.



Обстрелы случились в районе Новолуганского — там четыре раза незаконные вооруженные формирования открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как говорится в сообщении, потерь вреди украинских военнослужащих нет, а подразделения ОС открывали огонь в ответ.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, украинский военнослужащий получил боевую травму