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Парламент уволил министра обороны Андрея Тарана

03 ноября 2021, 14:06

Парламент уволил министра обороны Андрея Тарана

Верховная Рада поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны по его заявлению. Такое решение народные депутаты поддержали 341 голосом.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года. Накануне он подал заявление об отставке.

Ожидается, что новым министром обороны станет Алексей Резников. Сегодня парламент отправил в отставку Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции.

В целом сегодня парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников и вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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