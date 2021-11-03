Парламент уволил министра обороны Андрея Тарана

Верховная Рада поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны по его заявлению. Такое решение народные депутаты поддержали 341 голосом.



Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года. Накануне он подал заявление об отставке.



Ожидается, что новым министром обороны станет Алексей Резников. Сегодня парламент отправил в отставку Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции.

В целом сегодня парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников и вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.