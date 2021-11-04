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Максиму Галкину запретили въезд в Украину

04 ноября 2021, 16:14

Максиму Галкину запретили въезд в Украину

Российский артист Максим Галкин включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который ведет министерство культуры и информационной политики Украины.

Фамилия Галкина по представлению СБУ внесена в список 3 ноября.

Теперь артисту запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием лишаются лицензии на право распространения и демонстрации в стране.

По состоянию на сегодня в перечень лиц создающих угрозу национальной безопасности, входит уже 259 человек.

Данный список составляется Минкультом на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Одной из причин внесения в «черный список» являются гастроли в оккупированном Крыму. В числе лиц, которых в Украине считают составляющими  угрозу государственной безопасности, — российские артисты Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн и другие.

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